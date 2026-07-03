Düzce Üniversitesi'nde Yeni Kitap Yayınlandı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Yeni Kitap Yayınlandı

Düzce Üniversitesi\'nde Yeni Kitap Yayınlandı
03.07.2026 09:54
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Düzce Üniversitesi'nin tarihini ve başarılarını paylaşan 'Düzce Üniversitesi 2022-2026' kitabı yayımlandı.

Düzce Üniversitesi'nin kurumsal hafızasını kalıcı bir eser haline dönüştürmek amacıyla hazırlanan "Düzce Üniversitesi 2022-2026" kitabı yayımlandı.

Geçmişi, 50 yıllık güçlü ve köklü bir mirasa dayanan ve bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutlayan Düzce Üniversitesi, topluma hizmet anlayışından yola çıkarak; şehri, bölgesi ve ülkesi için ürettiği değerleri, sosyal sorumluluk faaliyetlerini, katma değerli projeleri ve başarılarını paylaşmak, gelecek nesillere aktarmak ve en önemlisi Düzce'nin kadim kültürünü besleyen yazılı eserlere katkıda bulunmak şiarıyla bu anlamlı kitabı kaleme aldı.

Düzce Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından akademik ve idari birimlerin destekleriyle hazırlanan Düzce Üniversitesi 2022-2026 kitabı; "Eğitim-Öğretim", "Araştırma Geliştirme ve Girişimcilik", "Toplumsal Katkı", "Uluslararasılaşma", "Kurumsallaşma", "Başarılar" ve "Etkinlikler" bölümlerinden oluşuyor.

Nitelikli eğitimiyle ülkemizin geleceğine değer katan Düzce Üniversitesi'yle ilgili birçok önemli bilgi ve verilerin paylaşıldığı eser, kurum kültürü açısından da eşsiz bir kaynak olarak göze çarpıyor. Düzce Üniversitesi'nin yükseköğretim alanında iz bırakan çalışmaları, şehre dokunan uygulamaları, ülkemizin en iyi üniversiteleri arasına adını yazdıran başarıları başta olmak üzere Düzce Üniversitesi'ni tüm yönleriyle tanıtan Düzce Üniversitesi 2022-2026 kitabı, okurları geçmişten geleceğe uzanan derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi 2022-2026 kitabını şehrin külliyatına armağan etmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti. Düzce Üniversitesi'nin hizmetlerinin ve başarılı çalışmalarının toplum tarafından bilinmesinin önemini vurgulayan Rektör Sözbir, bu anlamlı eseri Düzce halkına ve tüm paydaşlara ithaf ettiklerini dile getirdi. Bilimin ve toplumun birbirinden ayrılamayacağına dikkat çeken Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, bu kalıcı eserle insanların kalbinde olmaya ve topluma hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Düzce Üniversitesi 2022-2026 kitabına, https://katalog.duzce.edu.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Yeni Kitap Yayınlandı - Son Dakika

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