Düzce Üniversitesi\'nde Yöresel Tatlar

Yerel

Düzce Üniversitesi yemekhanelerinde, üniversite mensuplarına sunulan yemek menüleri, her hafta belirlenen günlerde ülkemizin yöresel lezzetleriyle zenginleştiriliyor.

Bu hafta Düzce'nin coğrafi işaretli yemeği Düzce Köftesi ile Kesme Erişteli Yeşil Mercimekli Çorba, Kasaba Pilavı ve Kabak Tatlısı yemek menüsüne eklenerek Düzce Günü adı altında mensuplara sunuldu. Düzce Üniversitesi yemekhanelerinde, mensupların geleneksel tatları daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulama ile yemekler daha keyifli hale geliyor.

Düzce Üniversitesi Yemekhanesi Karavana'yı ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, tüm mensupları ülkemizin farklı yöresel lezzetlerini tatmaya davet etti. - DÜZCE