Düzce Üniversitesi\'nden Kazakistan\'a Türk Kültürü Merkezi

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Düzce Üniversitesi ile Kazakistan Almaty Humanitarian Economic Üniversitesi (AHEU) iş birliğinde Kazakistan'da Türk eğitimi, kültürü ve bilimini tanıtma amacıyla açılan Düzce Üniversitesi Bilim Kültür ve Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Almaty kampüsünde gerçekleştirilen törene; Almaty Türk Büyükelçiliği Konsolosu Reyzan Acar, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, AHEU Rektörü Prof. Dr. Valery Korvyakov, üniversitenin CEO'ları Sofia Suyubaeva ve Bolat Praliev, AHEU Pedagoji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Gulmira Nurlikhina, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram ile çok sayıda katılımcı ile düzenlendi.

Kazakistan'da Türkçe dil kursları, akademik projeler ve ortak kültürel programlar düzenlenmesi amacıyla kurulan Düzce Üniversitesi Bilim Kültür ve Eğitim Merkezi Açılış Töreni'nde söz alarak, Düzce Üniversitesi'ni Almaty'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti vurgulayan Rektör Valery Korvyakov açılışı gerçekleştirilen merkez ile iki üniversite arasında yapılacak projelerin ilk adımının atıldığını belirtti. Rektör Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi ile AHEU arasında kurulan güçlü iş birliğinin bir sonucu olarak ortak bilim, eğitim ve kültür merkezinin açılışında bulunmaktan duyduğu onuru dile getirdi. Düzce Üniversitesi Bilim Kültür ve Eğitim Merkezi dışında birçok minör ve majör proje çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Sözbir, "Bahar döneminde minör programı ile Kazakistan öğrencilerini üniversitemizde misafir edeceğiz. Şu anda ise üniversitemiz Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından kendilerine online Türkçe dersleri verilmektedir. Türkçe eğitimlerini tamamladıktan sonra bir dönem Özel Eğitim Bölümümüzde eğitim görecekler. İlerleyen süreçte bu alanda ortak lisans programı başlatmayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

Şu anda Kazakistan'da bin 50 öğrencinin Türkçe eğitim gördüğünü dile getiren Almaty Türk Büyükelçiliği Konsolosu Reyzan Acar ise Düzce Üniversitesi Bilim Kültür ve Eğitim Merkezi ile Türkçe öğretimine büyük katkı sağlanacağını ifade etti.

Açılış Töreni'nin ardından, Türkçe eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelen Rektör Sözbir ve Kazakistan AHEU Yönetimi gelecek projeler, ortak çalışmalar ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Program karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. - DÜZCE