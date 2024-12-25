Düzce Üniversitesi'nden Mutfak Başarısı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nden Mutfak Başarısı

Düzce Üniversitesi\'nden Mutfak Başarısı

Düzce Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Mutfak Günleri'nde 'Kapalı Kutu' yarışmasında 2. oldu.

25.12.2024 09:09
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencileri 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinde düzenlenen "Black Box" (Kapalı Kutu) yarışmasında 2. Olarak önemli bir başarı elde ettiler.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencileri, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen Kapalı Kutu yarışmasında önemli başarıya imza attı. Düzce Üniversitesi'ni temsilen yarışmaya katılan Gastronomi Bölümü 2. sınıf öğrencileri Metehan Palancıoğlu ve Arda Baran Ceylan ile 1. sınıf öğrencisi Gülseda Kahraman, mutfak sanatındaki hünerlerini sergileyerek jüri üyelerinden tam not aldı. Öğrenciler; teknik bilgi ve hız gerektiren yarışmada rakiplerini geride bırakarak 2. olma başarısını elde etti.

Katılımcılar, kapalı kutulardan çıkan sürpriz malzemelerle lezzetli bir yemek hazırlamalarını gerektiren yarışmada ter dökerken jüri üyeleri; ekiplerin teknik bilgi, lezzet ve sunum becerilerini değerlendirdi.

Aldıkları ikincilik ödülü ile eğitimlerinin ve kendilerini geliştirmeye yönelik çabalarının meyvesini toplayan öğrenciler bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu dile getiren öğrenciler "Bu ödül, hem bireysel gelişimimize hem de Düzce Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nün adını duyurmamıza katkı sağladı. Daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Düzce Üniversitesi'nin dünya genelinde binlerce katılımcıyı ağırlayarak mutfak sanatlarının gelişimine katkı sağlamaya devam eden 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri yarışmasındaki başarısı gastronomi eğitimi konusundaki güçlü altyapısını bir kez daha gözler önüne serdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nden Mutfak Başarısı - Son Dakika

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