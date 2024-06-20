Düzce Üniversitesi Öğrencileri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Psikolog Odaları Tasarladı

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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan psikolog odaların tasarımını Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören mimarlık bölümü öğrencileri gönüllü olarak tasarladı. Tasarımları için gönüllü öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan binada Psikolog odaları yapılacak. Müdürlük içerisinde sporcuların psikolog sorunu yaşadığında bu odalarda görüşmelere alınacak. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören mimarlık sınıfı öğrencileri, odaları gönüllü olarak tasarladı. Tasarımlar İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından beğenilerek, tasarımların yapılmasına başlandı. Öğrencilere emekleri ve destekleri için teşekkür belgesi veren Müdür Yazıcı, gençlere teşekkür etti. - DÜZCE