Düzce Üniversitesi Rektörü, uluslararası öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Üniversitesi Rektörü, uluslararası öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü, uluslararası öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından düzenlenen programda Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, uluslararası öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi. Programda, uluslararası öğrencilerin sorunları, beklentileri ve önerileri konuşuldu, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

06.05.2024 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından düzenlenen programda Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, uluslararası öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Coşkun Zabunoğlu, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, Uluslararası Öğrenci Ofisi'nden Öğr. Gör. Mehmet Öney, Serpil Bek ile Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören farklı ülkelere mensup öğrencilerin temsilcileri katıldı.

Programda, uluslararası öğrencilerin sorunları, beklentileri ve önerileri konuşuldu, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Uluslararası Öğrenci Ofisi, Düzce Üniversitesi, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi Rektörü, uluslararası öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
16:53 Kuzey Irak’a hava harekatı 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
18:16 1 sezonda 2 ayrılık Nenad Bjelica, Almanya’da da tutunamadı 1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
17:01 Çırak, alışveriş yapmadı diye turisti bıçakladı Çırak, alışveriş yapmadı diye turisti bıçakladı
16:53 TFF, Hatayspor’a haciz gönderdi TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi
16:38 Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 18:25:01. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi Rektörü, uluslararası öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement