Düzce Üniversitesi ve Basın İlişkileri Geliştiriliyor - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi ve Basın İlişkileri Geliştiriliyor

Düzce Üniversitesi ve Basın İlişkileri Geliştiriliyor
03.06.2026 20:39
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Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, Rektör Sözbir ile basın ilişkilerini güçlendirmek için görüştü.

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ile bazı basın kuruluşları temsilcileri Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti. Ziyarette Düzce Üniversitesi ile basın arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Cemiyet Başkanı Mustafa Armutcu, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin faaliyetleri ile yerel basının genel durumu konusunda Rektör Sözbir'e bilgi aktardı.

Nedim Sözbir de, üniversite olarak gerçekleştirilen yatırımlar ve projeler konusunda bilgi verdi. Düzce Üniversitesi'ni her alanda ileriye taşımakta kararlı olduklarını anlatan Rektör Sözbir, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti ile ortaklaşa projeler yapılması için çalışma yapacaklarını kayda geçirdi.

Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyarete Üniversite Genel Sekreteri Nihat Yıldız ile DÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Duygu Özdemir Cömert, Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Atilla Keskin, Genel Sekreter Zeki Aşıkoğlu, yönetim kurulu üyeleri Tuncay Türkgülü, Levent Öztürk ve Kenan Işık'ın yanısıra Düzce TV Genel Yayın Yönetmeni Timur Erdem, İHA ve Öncü TV muhabiri Selçuk Akyol, Damla Gazetesi Muhabiri İrem Işık yer aldı.

Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi ayrıca Üniversite ile basın arasında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik öneri ve taleplerini Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'e iletirken atılacak adımlar hakkında da istişarelerde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi ve Basın İlişkileri Geliştiriliyor - Son Dakika

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