Düzce Valiliği, namaz sonrası bayramlaşma töreni düzenleyecek

Düzce Valiliği, Kurban Bayramı namazı sonrası Merkez Büyük Cami avlusunda bayramlaşma merasimi düzenleyecek. Düzce Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl protokolü, bayram sevincini siz değerli vatandaşlarımız ile paylaşmak üzere bayram namazı sonrası Merkez Büyük Cami avlusunda bulunacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Kurban Bayramı, Cami, Yerel, Son Dakika

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