Düzce Valiliği'nden Bayramda Silahsız Kutlama Uyarısı - Son Dakika
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Düzce Valiliği'nden Bayramda Silahsız Kutlama Uyarısı

Düzce Valiliği\'nden Bayramda Silahsız Kutlama Uyarısı

Düzce Valiliği, bayramda havaya ateş açılmaması konusunda uyarıda bulundu ve ceza uyarısında bulundu.

28.03.2025 12:14
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, bayram sevincinin silahsız kutlanması uyarısı yaparak "Unutulmamalıdır ki havaya ya da gelişi güzel sıkılan her mermi, bir cana mal olabilir" denildi.

Valilikten bayramı silah atarak kutlanın cezasının 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirterek "Birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının güçlendiği, kültürel zenginliklerimizin özenle yaşatıldığı, paylaşma ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı Ramazan ayını hep birlikte idrak edip Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşarken,

İlimizde zaman zaman dini Bayramları karşılamak amacıyla ateşli silahla havaya ateş açmak suretiyle kutlama yapmaya dönük bir eğilim bulunabildiği gözlemlenmektedir. Unutulmamalıdır ki havaya ya da gelişi güzel sıkılan her mermi, bir cana mal olabilir. Düzce Valiliği olarak ilimizde üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşlarımızdan silah atma olaylarına karşı duyarlı olmalarını, vatandaşlık görevi olarak ateşli silahla havaya ya da çevreye ateş etmeye tevessül eden kişi ya da kişileri 112 Acil Çağrı merkezini ivedi olarak arayarak bildirmelerini arzu etmekteyiz.

Ayrıca ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesi eyleminde bulunan şahısların TCK' nun 170. Maddesi gereğince Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla, bu eylemin ruhsatsız silahla yapılması durumunda ise ek olarak 6136 SKM gereğince 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve (100-500) gün adli para cezası ile karşılaşılabileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Lütfen unutmayalım: Gerçek bayram, kimsenin üzülmediği bayramdır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valiliği'nden Bayramda Silahsız Kutlama Uyarısı - Son Dakika

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