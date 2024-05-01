Düzce Valisi Selçuk Aslan: Çalışanlar Ülkemizin Ekonomik Gücünün Gerçek Sahipleri Olacak - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan: Çalışanlar Ülkemizin Ekonomik Gücünün Gerçek Sahipleri Olacak

Düzce Valisi Selçuk Aslan: Çalışanlar Ülkemizin Ekonomik Gücünün Gerçek Sahipleri Olacak

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hangi sektörde olursa olsun çalışanların ülkemizin müreffeh yarınlarında elde edilen ekonomik gücün gerçek sahipleri olacağını belirtti. Aslan, emekçilerin sağladığı büyüme ve kalkınmanın toplumsal refahın artışına ve ülkenin güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayarak, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

01.05.2024 10:15
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde yaptığı açıklamada hangi sektörde olursa olsun çalışanların, ülkemizin müreffeh yarınlarında elde edilen ekonomik gücün gerçek sahipleri olacağını söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de kutlanıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Aslan, "1 Mayıs; tüm dünyada, emekçiler tarafından birlik ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında ve istikrar içerisinde büyümesinde emekçilerin alın terleri asla yadsınamaz. Bizler; millet olarak işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. Hangi sektörde olursa olsun çalışanlarımız, ülkemizin müreffeh yarınlarında elde edilen ekonomik gücün gerçek sahipleri olacaktır. Emekçilerimizin sanayi, tarım, hizmet ve diğer sektörlerde sağladığı büyüme ve kalkınma, toplumsal refahın artışına ve uluslararası alanda ülkemizin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle emek, en büyük değerdir diyerek, emekçi şehri olan ilimiz ekonomisini şekillendiren, birlik ve dayanışma içinde değer üreterek huzurlu çalışma hayatına katkıları için bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valisi Selçuk Aslan: Çalışanlar Ülkemizin Ekonomik Gücünün Gerçek Sahipleri Olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Valisi Selçuk Aslan: Çalışanlar Ülkemizin Ekonomik Gücünün Gerçek Sahipleri Olacak - Son Dakika
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