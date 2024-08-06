Düzce Valisi Selçuk Aslan, doğal gaz eylemi yapan köylere ziyarette bulundu

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, beraberindeki heyet ile birlikte doğal gaz eyleminde bulunan Bostanlık, İstilli ve Üçyol köyüne ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda Bostanlı ve Üçyol köyünün içinden geçen doğal gaz hattı ile alakalı olarak köylüler eylem başlatmış ve kendilerine de doğal gaz istemişti. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekilleri Ercan Öztürk ve Talih Özcan'ın katılımıyla bu köylerde incelemelerde bulunuldu. İstilli, Bostanlık ve Üçyol köylerini ziyaret eden heyet köylüler ile bir araya geldi.

Vali Aslan "Kurum amirlerimizle birlikte İstilli, Bostanlık ve Üçyol Köylerimizi ziyaret ederek, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızla hasbihal edip taleplerini dinleyerek, köylerimizin ihtiyaçları hakkında istişarede bulunup suallerini yanıtladık" dedi. - DÜZCE