DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile video konferans üzerinden görüşen Düzce Valisi Selçuk Aslan, ildeki çalışmaları Bakan Yerlikaya'ya anlattı.
Vali Selçuk Aslan, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği toplantıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ile birlikte katılım sağladı. Düzce'de yapılan çalışmalar ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bilgilendirmeler yapılırken, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde alınacak tedbirlerde ele alındı. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Valisi, İçişleri Bakanı ile görüşerek ildeki çalışmaları anlattı - Son Dakika
Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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