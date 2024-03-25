Düzce Valisi, İçişleri Bakanı ile görüşerek ildeki çalışmaları anlattı - Son Dakika
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Yerel

Düzce Valisi, İçişleri Bakanı ile görüşerek ildeki çalışmaları anlattı

Düzce Valisi, İçişleri Bakanı ile görüşerek ildeki çalışmaları anlattı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile video konferans üzerinden görüşerek, ildeki çalışmaları anlattı. Toplantıda, Düzce'de yapılan çalışmalar ve 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için alınacak tedbirler ele alındı.

25.03.2024 17:00  Güncelleme: 17:02
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DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile video konferans üzerinden görüşen Düzce Valisi Selçuk Aslan, ildeki çalışmaları Bakan Yerlikaya'ya anlattı.

Vali Selçuk Aslan, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği toplantıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ile birlikte katılım sağladı. Düzce'de yapılan çalışmalar ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bilgilendirmeler yapılırken, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde alınacak tedbirlerde ele alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valisi, İçişleri Bakanı ile görüşerek ildeki çalışmaları anlattı - Son Dakika

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