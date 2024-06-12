Düzce Valisi Selçuk Aslan, Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. Yıldönümünü kutladı.

Vali Aslan kutlama mesajında "Kanun ordusu, kahramanlar ocağı Jandarma 185 yaşında. Ülkemizin huzur ve güveni, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir özveriyle çalışan Jandarma teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Asil üniforma altında şehadet ve gazilik makamına ermiş tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE