Ortak hedef Düzce

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Düzce'nin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar ve projeler ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede; şehircilik, altyapı, sosyal belediyecilik hizmetleri ile devam eden ve planlanan projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Düzce'nin kalkınması, yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi konularında iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Vali Mehmet Makas, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki uyumlu çalışmanın şehre değer kattığını ifade ederken, Belediye Başkanı Özlü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, iyi dileklerin paylaşılması ve Düzce adına yapılacak çalışmalarda ortak hareket etme kararlılığının vurgulanmasıyla sona erdi. - DÜZCE