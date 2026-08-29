Düzce'ye 98 Yeni Hekim Kadrosu - Son Dakika
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Düzce'ye 98 Yeni Hekim Kadrosu

Düzce\'ye 98 Yeni Hekim Kadrosu
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Düzce'ye 98 yeni hekim kadrosu tahsis edildi; hastanelere uzman hekim ve tabip takviyesi yapılacak.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'ye tahsis edilen yeni hekim kadrolarını duyurdu. 130. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Düzce'ye 14 uzman hekim ve 84 tabip olmak üzere toplam 98 yeni hekim kadrosu ayrıldı.

Düzce'nin sağlık kadrosunun güçlendirilmesine yönelik yeni atamalar kapsamında kentteki hastaneler ve sağlık kuruluşlarına farklı branşlarda doktor takviyesi yapılacak.

Atatürk Devlet Hastanesi'ne 10 uzman hekim

Yeni kadrolar kapsamında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne farklı branşlarda toplam 10 uzman hekim kadrosu tahsis edildi. Hastaneye çocuk endokrinolojisi, çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıkları, gastroenteroloji, kardiyoloji, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, ortopedi ve travmatoloji ile ruh sağlığı ve hastalıkları branşlarında uzman hekim atanacak.

Akçakoca Devlet Hastanesi'ne 2 Acil Tıp Uzmanı, Kaynaşlı ve Yığılca İlçe Devlet Hastanelerine ise birer İç Hastalıkları Uzmanı kadrosu verildi.

Düzce'de hastanelere 84 tabip kadrosu

84 tabip kadrosunun dağılımında ise Düzce merkez ve ilçelerdeki sağlık kuruluşları yer aldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 40 tabip kadrosu ayrılırken, Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi'ne 14, Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'ne 6 tabip kadrosu tahsis edildi. Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi, Gölyaka, Gümüşova ve Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanelerinin her birine 4'er tabip, Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne 3 tabip kadrosu verildi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi'ne 2'şer, Çilimli Toplum Sağlığı Merkezi'ne ise 1 tabip kadrosu ayrıldı.

"Düzce'mize hayırlı olsun"

Yeni hekim kadrolarının Düzce'ye hayırlı olmasını dileyen AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, sağlık alanındaki kadro takviyelerinin kentte sunulan sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Öztürk, yeni doktorların göreve başlamasıyla birlikte özellikle ilçe hastanelerindeki hekim ihtiyacının azaltılacağını ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaşacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'ye 98 Yeni Hekim Kadrosu - Son Dakika

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