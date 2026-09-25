Düzce'ye engelli bireylere gündüzlü hizmet verecek Aktif Yaşam Merkezi kurulacak - Son Dakika
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Düzce'ye engelli bireylere gündüzlü hizmet verecek Aktif Yaşam Merkezi kurulacak

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Düzce\'ye engelli bireylere gündüzlü hizmet verecek Aktif Yaşam Merkezi kurulacak
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Düzce'de engelli bireylere gündüzlü hizmet verecek Aktif Yaşam Merkezi'nin kazandırılması için Valilik ile hayırsever Özdemir ailesi arasında protokol imzalandı. Merkezin, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemesi hedefleniyor.

Düzce'de engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemek amacıyla önemli bir proje hayata geçiriliyor. Valilik ile hayırsever Özdemir ailesi arasında, engelli bireylere yönelik gündüzlü hizmet verecek Aktif Yaşam Merkezi'nin Düzce'ye kazandırılması için protokol imzalandı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, MÜSİAD Genel Merkezi'nde Düzceli iş insanı ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile bir araya geldi. Görüşmede Düzce'nin ekonomik potansiyeli, yatırım imkanları ve kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin öne çıkan gündemlerinden biri ise Aktif Yaşam Merkezi projesi oldu. Protokolle birlikte Düzce'ye, engelli bireylerin gündüzlü olarak hizmet alabileceği, sosyal hayata katılımlarını destekleyecek bir merkez kazandırılması hedefleniyor.

Valilik ile Optimal Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek merkez, engelli bireylere yönelik sosyal destek ve gündüzlü hizmetlerin sunulmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'ye engelli bireylere gündüzlü hizmet verecek Aktif Yaşam Merkezi kurulacak - Son Dakika
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