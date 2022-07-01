Düzce'yi esir alan sel sebebiyle köyde mahsur kalan yaşlı çift, helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'yi esir alan sel sebebiyle köyde mahsur kalan yaşlı çift, helikopterle kurtarıldı

01.07.2022 17:02
Düzce'yi esir alan sel sebebiyle köyde mahsur kalan yaşlı çift, helikopterle kurtarıldı

Düzce'de yağan şiddetli yağış sonrası yaşanan sel baskınları sebebiyle Uğur Köyü'nde mahsur kalan ve hastalanan yaşlı çift, helikopter yardımıyla kurtarılıp hastaneye götürüldü.

Düzce'de etkili olan sağanak yağışlar sonrası yolu kapanan Uğur Köyü'nde hastalanan yaşlı çift, helikopterle hastaneye götürüldü.

SELDEN DOLAYI 11 KÖYÜN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Düzce'de sağanak yağışlar sonrası meydana gelen sel nedeniyle 11 köyün yolları ulaşıma kapandı. Bu köyler arasında yer alan Beyköy Beldesi'ne bağlı Uğur Köyü'nde yaşayan yaşlı ve tansiyon hastası karı koca için yapılan ihbar sonrası sağlık ekipleri harekete geçti.

Selde yolu kapanan köydeki hastanın imdadına helikopter yetişti

YAŞLI ÇİFT HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ancak sel nedeniyle yolu kapanan köyden yaşlı çift jandarma helikopteri tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri de yaşlı ve hasta karı kocayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Selde yolu kapanan köydeki hastanın imdadına helikopter yetişti
Selde yolu kapanan köydeki hastanın imdadına helikopter yetişti
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Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'yi esir alan sel sebebiyle köyde mahsur kalan yaşlı çift, helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

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