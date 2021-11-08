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Düzce yürüyor, yüzler gülüyor - Son Dakika

Düzce yürüyor, yüzler gülüyor

08.11.2021 09:29
Düzce yürüyor, yüzler gülüyor

Düzce'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ve gelenek haline gelen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" da gençler ve Düzceliler bu hafta Kent Ormanı doğal parkurunda yürüdü.

Düzce'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ve gelenek haline gelen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" da gençler ve Düzceliler bu hafta Kent Ormanı doğal parkurunda yürüdü.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından her hafta sonu şehrin çeşitli bölgelerindeki doğal yürüyüş parkurlarında yapılan "Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor" etkinliği bu hafta Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan Kent Ormanı doğal yürüyüş parkurunda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ve personelinin yanı sıra Düzce'deki birçok STK ve vatandaşlarda katıldı. Bu haftaki yürüyüşe ayrıca Düzce Üniversitesi Dağcılık Topluluğu üyeleri de katılarak yürüdü. Sabah saatlerinde başlayan yürüyüş sonunda ise katılımcılar, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ikramlarını yediler ve Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler. Yürüyüş, birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Düzce yürüyor, yüzler gülüyor
Düzce yürüyor, yüzler gülüyor
Düzce yürüyor, yüzler gülüyor
Düzce yürüyor, yüzler gülüyor
Düzce yürüyor, yüzler gülüyor
Düzce yürüyor, yüzler gülüyor
Düzce yürüyor, yüzler gülüyor

İsa Yazıcı, Bahçeşehir, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce yürüyor, yüzler gülüyor - Son Dakika


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