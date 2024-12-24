Düzceli Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Anlamlı Destek - Son Dakika
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Düzceli Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Anlamlı Destek

Düzceli Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Anlamlı Destek

Düzceli öğrenciler, sokak hayvanları için 225 kilogram mama bağışladı. Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden 50 öğrenci, hayvanların bakımı ve tedavisi hakkında bilgilendirildi.

24.12.2024 09:19  Güncelleme: 09:24
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DÜZCE(İHA) – Düzceli öğrenciler sokak hayvanları için anlamlı destekte bulunarak 225 kilogram mama bağışladılar.

Düzce Belediyesi, yaralı, hasta ve evsiz can dostlarının bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde, Düzce Kültür Eğitim Kurumları öğrencilerini ağırladı. Okul bünyesinde oluşturulan Hayvan Kulübü üyelerinin de aralarında bulunduğu 50 öğrenci, Kurtsuyu'nda bulunan hayvan konukevini ziyaret etti ve beraberlerinde getirdikleri 225 kilogram mamayı getirdi. Öğrencilere, Veteriner Hekim Betül Koca tarafından Düzce Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik tesisleri tanıtılarak, bakım ve tedavi hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Sokak hayvanlarına yaklaşım, besleme, bakım ve sahiplendirme konularında bilgilendirilen öğrencilere acil durumlarda yapılması gerekenler de anlatıldı. Ayrıca, yaralı ve hasta sokak hayvanlarıyla ilgili olarak Alo 153 Beyaz Masa birimine ihbarda bulunulabileceği ifade edildi.

Öğrenciler, köpeklerin gözetim altında tutulduğu kafesler ile sosyal ve serbest yaşam alanlarını gezerek patili dostlarla yakın temas kurdu, onları mama vererek beslediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Hayvan Hakları, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzceli Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Anlamlı Destek - Son Dakika

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