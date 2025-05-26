Meteoroloji uyardı, yine de hazırlıksız yakalandılar
Düzce bir anda bastıran yağış etkili oldu
DÜZCE - Meteorolojinin uyarısına rağmen güneşe aldanan Düzceliler yağmura hazırlıksız yakalandı.
Düzce Valiliği Meteoroloji'nin uyarısını paylaşarak vatandaşları sağanak yağışa karşı uyardı. Düzce'de de belli aralıklarla hem güneş kendini gösterirken hem de yağış etkili oldu. Meteorolojinin uyarısına rağmen güneşe aldanan Düzceliler, yağmura hazırlıksız yakalanarak ıslandı. Bazıları yağan yağmurda şemsiyelerini açarken, güneşin sıcak yüzünü gören bazıları ise ellerinde taşıdıkları kartonlarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Islanmak istemeyenler ise yağmurun dinmesini bekledi.
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