Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Pankreas rahatsızlığı geçtiğimiz Ekim ayında yeniden nükseden Çelenk, 20 Kasım Cuma günü yoğun bakıma alınmıştı.
Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve son olarak geçtiğimiz Cuma günü durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, bu sabah hayatını kaybetti.
Bir süre önce karın ağrısı şikayetleri ile Trabzon'da hastaneye başvuran ardından gerçekleştirilen tetkiklerin ardından 1,5 ay Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Çelenk (59), daha sonra Düzköy Belediyesi'ndeki görevine geri dönmüştü. Pankreas rahatsızlığı geçtiğimiz Ekim ayında yeniden nükseden Başkan Selim Çelenk, geçtiğimiz günlerde yeniden Ankara'da tedavi altına alınmıştı.
Çelenk, geçtiğimiz 20 Kasım Cuma günü Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Evli ve 2 çocuk babası Selim Çelenk'in bu sabaha karşı hayatını kaybettiği açıklandı.
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