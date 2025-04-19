Düzköy Kaymakamı ve Belediye Başkanı Tarım Alanında Hayırseverlik Gösterdi

Trabzon'da Düzköy Kaymakamı Yunus Polat ve Belediye Başkanı Selim Çelenk, kazmayı ellerine alarak tarlaya girdi. Polat ve Çelenk'in yardım ettikleri yaşlı kadınla diyaloğu izleyenleri tebessüm ettirdi.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde Kaymakam Yunus Polat ve Belediye Başkanı Selim Çelenk'in bir vatandaşa bahçede yardım ettiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Takım elbisesi ile eline kazmayı alarak tarlaya giren Kaymakam Polat ve Belediye Başkanı Çelenk mısır ekti. Yaşlı kadına bahçede yardım eden Polat ve Çelenk hem güldürdü hem de yürekleri ısıttı. Başkan Çelenk'in "Yevmiye ne kadar? Biz eskiden karın tokluğuna çalışırdık" sözleri üzerine yaşlı kadın esprili bir yanıt vererek, "Şimdi de biz öyle çalışıyoruz, yevmiyemiz yok" dedi. Yaşlı kadının Kaymakam Polat'a dönerek, "Kazı bakalım, kazıyamıyor musun?" sözleri ise izleyenleri tebessüm ettirdi. - TRABZON