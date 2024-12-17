Ebubekir Elmalı Dundee United\'ı Satın Alıyor

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Erzurumlu ünlü hukukçu Ebubekir Elmalı İskoçya Ligi takımlarından Dundee United FC'ı satın almak için prensipte anlaştı.

Erzurum spor'a sağladığı maddi desteklerin yanı sıra Erzurum'da yaptığı sosyal destek projeleriyle her kesimin beğenisini kazanan ve gönüllerde taht kuran ünlü hukukçu Ebubekir Elmalı, artık Avrupa'da da boy göstermeye hazırlanıyor.

Sanattan kültüre, spordan eğitime yönelik sosyal destek projeleriyle adından sıkça söz ettiren Erzurumlu Av. Ebubekir Elmalı bu kez de futbol sektöründe yer almak için harekete geçti. İskoçya'nın Scottish Premiership liginde 5. sırada bulunan Dundee United FC'yi almak için harekete geçen Elmalı, sosyal medya hesabından prensip anlaşması yapıldığını duyurdu.

Elmalı; "Bak sonra niye haberimiz yok demeyin İskoçya Premiership'de mücadele eden Dundee Utd spor klubü ile prensipte anlaştık. İnşallah satın alıyoruz Formalarında #elehoş yazacak" paylaşımını yaptı. Kulübün satın alma bedelinin 20 Milyon Euro civarında olduğu ve resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi.

Ele hoş yazacak

"İskoçya liginden bir takımın Erzurumspor ile kardeş kulüp olması beni çok mutlu eder. Ayrıca eğer anlaşma sağlanırsa Dundee United FC'nin göğüs reklamında da kendi sloganımız Erzurum'a has sözümüz olan "Ele Hoş" ifadesi yer alacak. Ziyadesiyle tüm Erzurumluların olduğu gibi bu durum beni de çok mutlu edecek" dedi. - ERZURUM