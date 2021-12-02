EBYÜ'de "Gönüllüler Canlarla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Dünya Engelliler Günü "Gönüllüler Canlarla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ve Yalnızbağ Yerleşkesi Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Genel Sekreter Yardımcısı Rıfkı Erdem, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, Engelsiz Yasam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni Aslıhan Yüce ve özel sporcular katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, 3 Aralık Dünya Engelliler haftasında ülkemizdeki ve dünyadaki tüm özel bireylerin gününü kutlayarak bugün sanat, spor, edebiyat, eğitim, siyaset ve sivil toplum gibi hayatın birçok alanında var olan tüm engelli bireylerin bu mücadelesini gönülden desteklediklerini dile getirdi.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent de etkinliği düzenleyen Spor Fakültesine teşekkür ederek, bu tür anlamlı programların her zaman olmasını temennisinde bulundu.

Etkinlikte Engelsiz Yasam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine bağlı özel sporcular, çeşitli spor dallarında üniversitemiz genç gönüllüleri ile birlikte spor etkinliği gerçekleştirdi. Programda Rektör Prof. Dr. Akın Levent günün anlamına binaen özel sporculara çiçek takdim ederek onlarla sohbet etti. - ERZİNCAN