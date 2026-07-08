Ece İrtem'in Ölüm Nedeni Alkol Zehirlenmesi - Son Dakika
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Ece İrtem'in Ölüm Nedeni Alkol Zehirlenmesi

08.07.2026 21:58
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Ece İrtem'in ölüm sebebi yapılan otopsi raporuna göre alkol zehirlenmesi olarak belirlendi.

Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in adli tıp raporuna göre kesin ölüm sebebinin alkol zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolü ile geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde annesi tarafından ölü bulunmuştu. İrtem'in ölümü üzerine pek çok iddia ortaya atılırken, ölüm sebebinin yakın zamanda Tayland'da bulunduğu sırada maymun ısırığına maruz kalması olduğu öne sürülmüştü.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre ünlü oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm sebebi belli oldu. Otopsi raporuna göre İrtem'in alkol zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Haziran 2026 günü evinde vefat eden müvekkilimin ölüm sebebinin alkol zehirlenmesine bağlı olduğu bugün öğrenilen Adli Tıp otopsi raporuyla anlaşılmıştır. Müvekkilimin 27 Mayıs 2026 günü Tayland'da maymun ısırması nedeniyle oradaki sağlık kuruluşuna başvurduğu, kendisine 21 günlük ilaç verildiği, 11 günlük ilaç kullanımından sonra diğer ilaçları kullanmadığı, evinde bulunan tedavi evrakları ve kullanılmayan kapalı ilaç kutularından anlaşılmış; Uzak Doğu ülkelerine vatandaşlarımızın sık seyahatleri nedeniyle soruşturma makamına bildirilen bu hususun ayrıca kamuoyuyla paylaşılması da faydalı görülmüştür. Olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin, annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ece İrtem'in Ölüm Nedeni Alkol Zehirlenmesi - Son Dakika

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