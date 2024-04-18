Eceabat\'ta tarımın geliştirilmesi için toplantı düzenlendi

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarımın geliştirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Muhtesin Sevinç, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker ve öğretim üyeleri Prof. Dr. Yasemin Kavdır, Prof. Dr. Ramazan Çakmakçı, Ar. Gör. Dr. Mehmet Ali Gündoğdu ile oda başkanları, muhtarlar, kooperatif başkanlarının yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

Eceabat tarımının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal üretimin arttırılması ve modernizasyonu, üretici refahının yükseltilmesi ve bölgenin tarımsal potansiyelinin iyileştirilmesi konularına ele alındı. Alanında uzman kamu ve özel sektör temsilcileri, yetkililer ve üreticileri bir araya getiren çalışma, iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu çalışmanın Eceabat tarımının bileşenlerini bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, bölgede üretim yapan üretici ve kooperatifleri destekleyeceklerini söyledi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ise, Eceabat'ın tarımsal potansiyeli ve bu potansiyelin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eceabat'ın zeytin, bağcılık, sebze ve meyvecilik gibi alanlarda öne çıkan bir bölge olduğunu kaydeden Müdür Türkarslan, bu ürünlerin geliştirilmesi için çeşitli projelerin yürütüldüğünü ifade etti.

Toplantının tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında katılımcılar arasında fikir alışverişi yapılmasıyla son buldu. - ÇANAKKALE