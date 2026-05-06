Edebiyat Öğrencilerinden Yenilikçi Masal Çalışması

06.05.2026 02:23
Anadolu Üniversitesi öğrencileri, 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'i modern pedagojik yaklaşımla düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, çocuk edebiyatına yönelik örnek bir çalışmaya imza attı.

Edebiyat Fakültesi öğrencileri Aslıhan Peker, Samet İşler, Fatma Kolcu ve Damla Davutoğlu tarafından yeniden kurgulanan "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", klasik masal geleneğinin çağdaş pedagojik yaklaşımlar doğrultusunda ele alındığı nitelikli bir eser olarak öne çıktı. Grimm Kardeşler tarafından kaleme alınan ve dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan masal, öğrencilerin titiz çalışmalarıyla çocukların gelişim düzeyleri gözetilerek yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, orijinal metinde çocuklar açısından sakıncalı olabilecek unsurlar ayıklanırken, eserin ana kurgusu korunarak daha sade, anlaşılır ve akıcı bir anlatım benimsendi. Böylelikle çalışma, çocukların dil gelişimini destekleyen ve güvenli bir okuma deneyimi sunan bir içerik haline getirildi.

Projenin seslendirme boyutunun da bulunması, çalışmayı daha kapsayıcı kıldı. Hazırlanan sesli anlatım sayesinde henüz okuma becerisi kazanmamış çocukların da esere erişimi mümkün hale geldi. Doğru vurgu ve tonlama ile gerçekleştirilen uygulama, çocukların dinleme becerilerinin gelişimine katkı sunarken anlatının duygusal derinliğini daha etkili biçimde aktarıyor.

Ortaya konulan eser, öğrencilerin akademik üretkenliklerinin ve toplumsal duyarlılıklarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR

