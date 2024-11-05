Edirne Aile Hekimlerinden Yönetmelik Tepkisi - Son Dakika
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Edirne Aile Hekimlerinden Yönetmelik Tepkisi

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Aile hekimleri, yeni yürürlüğe giren yönetmeliğe karşı 3 gün iş bıraktı ve protesto düzenledi.

05.11.2024 15:09
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(EDİRNE) - Edirne'de aile hekimleri, yürürlüğe giren aile hekimleri yönetmeliğine tepki göstererek 3 gün iş bıraktı. Edirne Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taylan Önal, " 'Hastayı sanki müşteri gibi her şekilde memnun etmek zorundasınız' yönetmeliğini kabul etmiyoruz" dedi.

Edirne Sağlık Platformu, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde yürürlüğe giren aile hekimleri yönetmeliğini protesto etti. Platform üyeleri, "Eziyet yönetmeliğine hayır", "Susma haykır eziyete hayır" sloganları atarak yönetmeliğe tepki gösterdi.

Edirne Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taylan Önal, şunları kaydetti:

"Bu ülkede birinci basamak sağlık hizmetini veren bizleriz, emeği veren bizleriz, bizi dinlemek zorundasınız. Biz emek verenlerin sesini yok sayarak bu ülkede koruyucu hekimliği 'şöyle iyileştireceğim böyle güzelleştireceğim' demek sadece lafügüzaftır. 'Emeğinizi yok sayıyoruz, temel ücretlerinizi de düşürüyoruz ama imkansız teşvik taleplerimizi yaparsanız ve belki bu kaybı telafi ederseniz' yönetmeliğini kabul etmiyoruz. '6 ayda bir gelmeyen kişilere ulaşın onlara zorla sağlık hizmeti verin' yönetmeliğini kabul etmiyoruz. 'Vatandaşa sorumluluk veremedik; hastaların peşinden siz koşmak zorundasınız' yönetmeliğini kabul etmiyoruz. 'Hastayı sanki müşteri gibi her şekilde memnun etmek zorundasınız' yönetmeliğini kabul etmiyoruz. 'Ağzınla kuş tutamazsan sözleşmeni yenilemem ve iş akdine son veririm' diyen bu tehdit yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Matematik sınırlarını zorlayıp aklımızla ve emeğimizle dalga geçen bu formül yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Biz daha testi kırılmadan uyarımızı yaptık. 'Bu yönetmelik olmamış atın çöpe' dedik atmadınız. Sesimizi duymadınız, duymak istemediniz. Biz de anayasal hakkımız olan iş bırakma hakkımızı kullanıyoruz ve 5-6-7 Kasım tarihlerinde 3 gün iş bırakıyoruz. Bu 3 günlük iş bırakmanın tek sorumlusu bakanlıktır"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Aile Hekimlerinden Yönetmelik Tepkisi - Son Dakika

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