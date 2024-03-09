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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hastaneden taburcu oldu. Gürkan, "Dün gece tedavimiz yapıldı, iki anjiyomuz bitti. Bugün de taburcu ettiler, eve istirahate gidiyoruz. Bütün Edirnelileri Genel Başkanımız Özgür Özel'in yarın katılacağı mitinge davet ediyoruz" dedi.

Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Gürkan, şöyle konuştu:

"İki gündür göğüs bölgemde bir yanma hissediyordum, böyle aralıklarla meydana gelen bir yanma. Cuma akşamı evde saat 21.00 sıraları tekrarlayınca Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi gittim. Orada yapılan tetkikler sonucu anjiyo yapma ihtiyacı hissetti doktorlar. Yapılan anjiyoda bir damarın yüzde 50 ila 70 arasında tıkalı olduğunu tespit ettiler ama stent takıp takmama konusunda Tıp Fakültesi Hastanesindeki hocalarla görüştüler. Daha sonra Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildim. Burada ikinci anjiyo yapıldı. Bir özel yöntemle darlığın boyutları ölçüldü. Yüzde 50 olduğu tespit edildi. Stent takmaya gerek olmadığını ama daha kontrollü ve ilaçlarla bu sorunun çözüleceğini belirtti. Dün gece tedavimiz yapıldı, iki anjiyomuz bitti. Bugün de taburcu ettiler, eve istirahate gidiyoruz. Yarın mitingimiz var. Bütün Edirnelileri Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılacağı saat 16.00'da Saraçlar Caddesi'ndeki mitinge davet ediyoruz. Arayıp soran, dönemediğimiz bütün dostlarımıza, hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum."