Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Öğretmenlik Zaten Uzmanlıktır, Bu Yöntem Bir An Önce Terk Edilmeli"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, üyesi olduğu Eğitim-İş'in Edirne Şubesi'ni ziyaretinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarına tepki gösterdi. Gürkan, "Öğretmenlik zaten uzmanlıktır. Dünyada bir örneği ve benzeri olmayan bu anlamsız ve eğitim biliminin hiçbir tarafına dayanmayan bu sınava yönteminin bir an önce terk edilmesi gerekiyor" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eğitim İş Edirne Şubesi'ni ziyaret ederek, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Alpay, Güngör Gerey, Nedim Zobar ve Olcay Day ile yeniden düzenlenen Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının gereksiz olduğuna dikkat çeken Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Dünyada bir örneği ve benzeri olmayan bu anlamsız ve eğitim biliminin hiçbir tarafına dayanmayan bu sınav yönteminin bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Bu öğretmenleri rencide eden bir uygulama. Bu öğretmenler zaten bir meslek mensubu, bu işin eğitimini alarak, meslek sahibi oluyorlar, öğretmenler alaylı değil, hepsi mektepli ve uzun yıllarını uygulama yaparak sınıflarda geçirmiş insanlar" diye konuştu.

Dünyanın en kutsal mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirten Gürkan, "Toplum, Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu anlamsız ve bütün öğretmenleri rencide eden bu uygulamadan bir an önce vazgeçmeye ve öğretmenlerin öncelikle ekonomik özlük haklarını, barınma sorunlarını ve eş durumu gibi bir araya gelme sorunlarını çözmesini bekliyor. Öğrenciler sınıflarından öğretmenlerini bekliyorlar. Binlerce öğretmene kadrosuzluk nedeniyle sözleşmeli olarak, ücretli olarak çalıştırmak yerine yıllardır atama bekleyen öğretmenlerin bir an önce öğrencilerine kavuşturması Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli görevi olmalı. Bunu bekliyoruz, bunun takipçisiyiz. Zaten seçimlerden sonra da bunu çözeceğiz" dedi.