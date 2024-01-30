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Yunanistan'ın gözaltına aldığı kepçe operatörü vefat etti - Son Dakika
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Yunanistan'ın gözaltına aldığı kepçe operatörü vefat etti

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında yasa dışı olarak Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kepçe Operatörü Musa Alerik, uzun süren onkoloji tedavisi sonrası vefat etti.

Yunanistan\'ın gözaltına aldığı kepçe operatörü vefat etti
30.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:58
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Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda 2 Mayıs 2018 tarihinde su hattı yenileme çalışmaları sırasında, yasa dışı olarak Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla tampon bölgede gözaltına alınan ve Orestiada'da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kepçe Operatörü Musa Alerik vefat etti.
Uzun süren onkoloji tedavisi sonrası vefat eden Musa Alerik, Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışırken Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies Sınır Kapısı'nı 8 metre geçtiği iddiasıyla tampon bölgede Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Askerler kepçeyi Kastanies gümrüğüne çekerken Alerik, götürüldüğü Orestiada kentinde önceki gün çıkarıldığı İlk Derece Mahkemesi'nde, 'izinsiz giriş yaptığı' için 5 ay hapis ve bin 500 euro para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest kalmıştı.
Alerik'in cenazesi bugün Edirne Yıldırım'da kılınacak ikindi namazı sonrası defnedilecek. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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