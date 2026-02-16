Edirne Belediyesi Mutfak Edirne'yi Açtı - Son Dakika
Edirne Belediyesi Mutfak Edirne'yi Açtı

16.02.2026 16:50  Güncelleme: 18:18
Edirne Belediyesi, günlük 15 bin yemek pişirme kapasiteli “Mutfak Edirne”yi açtı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Kriz anında, günlük 15 bin kapasiteyle Trakya’nın en büyük mutfağında bizler tüm ihtiyaç sahiplerine, etkilenen tüm hemşerilerimize uzanabilelim" dedi.

Açılış törenine Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Gencan, birlik ve dayanışmanın sembolü olarak Mutfak Edirne'yi açtıklarını söyledi. Gencan, halkçı belediyecilik kapsamında projelerinin devam edeceğini ifade etti.

Konuşmanın ardından Gencan ve protokol, Mutfak Edirne'yi gezdi. Başkan Gencan ve ETSO Başkanı Sezai Irmak, tencerenin başına geçerek pilav yaptı.

Gencan, şunları kaydetti:

"Aslında sadece burada bir mutfak açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada, birlik ve dayanışmanın sembolü olan mutfağımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Edirne Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerimizin dışında, sosyal belediyeciliği ve halkçı belediyeciliği öncelikleyen, bunu önemseyen ve sağlam bir şekilde altyapısını oluşturan bir zihniyetle çalışıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Emeklilerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz ve şehrin her kademesindeki her hemşerimizin bu zor günlerde yanında olmak, onlara destek olmak bizler için çok önemli. O yüzden Kent Lokantası, Halk Kasap ve sosyal tesislerimiz var. O yüzden onların da en sağlam alt temeli olan Mutfak Edirne var."

Biz Mutfak Edirne'yi aynı zamanda bir afet anında da bölgeye ve şehirlere cevap verebilir bir altyapı ve lojistik hizmetle açıyoruz. Allah korusun, ülkemizde, bölgemizde, hem kendi şehrimizde hem de etrafımızdaki şehirlerde zaman zaman afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Biz istiyoruz ki bu şehir her zaman dayanışmanın ve birlikteliğin sembolü olsun. Aynı zamanda bir dost eli olarak hem kendi bölgesine uzansın hem de bir kriz anında, günlük 15 bin kapasiteyle, Trakya'nın en büyük mutfağında tüm ihtiyaç sahiplerine, krizden etkilenen tüm hemşehrilerimize uzanabilelim."

Kaynak: ANKA

