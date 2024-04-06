Edirne Belediyesi Selimiye Meydanı'nda iftar verdi

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Edirne Belediyesi vatandaşlara Selimiye Meydanı'nda iftar verdi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Belediyemiz tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Edirne Sofrası'nda sizlerle birlikte buluşmaktan çok mutlu ve huzurluyum. Bu kadim kentin bizlere vermiş olduğu mesaj her zaman dostluk, kardeşlik ve paylaşmak üzerine olmuştur" dedi.

Kadir Gecesi'nde "Edirne Sofrası"nda bir araya gelen yaklaşık 7 bin kişi birlikte iftar yaptı. İftar programı Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konseriyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ezan okunmasıyla vatandaşlar orucunu açtı. İftara, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"DUALARIMIZI PAYLAŞARAK BERABER İFTARIMIZ AÇTIK"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu mübarek Kadir Gecesi'nde UNESCO listesinde yer alan ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Cami'nin gölgesinde inançların buluştuğu, dostlukların filizlendiği, özgürlüğün, kardeşliğin ve sevginin kenti olan Edirnemizde Edirne Sofrası'ndayız. Belediyemiz tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Edirne Sofrası'nda sizlerle birlikte buluşmaktan çok mutlu ve huzurluyum. Bu kadim kentin bizlere vermiş olduğu mesaj her zaman dostluk, kardeşlik ve paylaşmak üzerine olmuştur. İşte bizler bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nde ekmeğimizi, suyumuzu, dualarımızı paylaşarak beraber iftarımız açtık. Kadir Gecemiz mübarek olsun Allah tutulan tüm oruçlarımızı kabul etsin."