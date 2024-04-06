Edirne Belediyesi vatandaşlara Selimiye Meydanı'nda iftar verdi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Belediyemiz tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Edirne Sofrası'nda sizlerle birlikte buluşmaktan çok mutlu ve huzurluyum. Bu kadim kentin bizlere vermiş olduğu mesaj her zaman dostluk, kardeşlik ve paylaşmak üzerine olmuştur" dedi.
Kadir Gecesi'nde "Edirne Sofrası"nda bir araya gelen yaklaşık 7 bin kişi birlikte iftar yaptı. İftar programı Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konseriyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ezan okunmasıyla vatandaşlar orucunu açtı. İftara, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
"DUALARIMIZI PAYLAŞARAK BERABER İFTARIMIZ AÇTIK"
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Bu mübarek Kadir Gecesi'nde UNESCO listesinde yer alan ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Cami'nin gölgesinde inançların buluştuğu, dostlukların filizlendiği, özgürlüğün, kardeşliğin ve sevginin kenti olan Edirnemizde Edirne Sofrası'ndayız. Belediyemiz tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Edirne Sofrası'nda sizlerle birlikte buluşmaktan çok mutlu ve huzurluyum. Bu kadim kentin bizlere vermiş olduğu mesaj her zaman dostluk, kardeşlik ve paylaşmak üzerine olmuştur. İşte bizler bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nde ekmeğimizi, suyumuzu, dualarımızı paylaşarak beraber iftarımız açtık. Kadir Gecemiz mübarek olsun Allah tutulan tüm oruçlarımızı kabul etsin."
Son Dakika › Yerel › Edirne Belediyesi Selimiye Meydanı'nda iftar verdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?