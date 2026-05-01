Edirne\'de 1 Mayıs sonrası Türk bayraklarının çöpe atılmasına tepki

01.05.2026 19:15  Güncelleme: 19:19
Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında gerçekleştirilen kutlamaların ardından, etkinlik alanında afiş ve çeşitli materyallerle birlikte Türk bayraklarının çöpe atılması tepki çekti.

Kutlamaların sona ermesinin ardından temizlik çalışmaları sırasında bazı bayrakların çöpler arasında bırakıldığını gören belediye çalışanı Recep İrden, duruma müdahale etti. Bayrakların bu şekilde atılmasını doğru bulmadığını ifade eden İrden, çöpler arasındaki tüm Türk bayraklarını tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar da yaşanan duruma tepki gösterirken, Türk bayrağının milli değer olduğu ve daha hassas davranılması gerektiğini dile getirdi.

Recep İrden'in duyarlı davranışı sosyal çevrede takdir topladı. Olay sonrası birçok kişi, etkinlik alanlarında kullanılan bayrak ve benzeri değerlerin gelişigüzel şekilde çöpe atılmaması gerektiğini belirtti. - EDİRNE

