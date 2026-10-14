Edirne\'de 16 yaşındaki çocuğun ölümünde delil karartan 3 sanığa 5\'er ay hapis verildi

(EDİRNE) - Edirne'de, 16 yaşındaki Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 19 yıl hapis cezasına çarptırılan E.A'nın babası, annesi ve teyzesi, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gülden Coni, 5 Nisan 2025'te, Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir lisenin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili tutuklanan 15 yaşındaki E.A, yargılandığı davada 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gülden Coni'nin babası, annesi ve teyzesine, cinayetle bağlantılı olarak, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ayrı dava açılmıştı.

Davanın 3'üncü duruşması bugün Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcılık, sanıkların her birinin 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, 3 sanığa ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.