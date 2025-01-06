Edirne'de 4 yaşındaki Yakup için yardım kampanyası düzenlendi

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(EDİRNE) - Edirne'de CHP il ve merkez ilçe kadın kolları tarafından, ölümcül kas hastası 4 yaşındaki Yakup Çalık için düzenlenen destek projesinin geliri, Çalık ailesine teslim edildi.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ile Merkez ilçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Birgül Çolak, minik Yakup'un ailesiyle Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Anne Ayfer Çalık ve baba Ertan Çalık, evlatlarının tedavisi için düzenlenen destek projesi dolayısıyla Gegeoğlu ve Çolak'a teşekkür etti. Yakup'un Dubai'deki tedavisi için 3 milyon 200 bin dolar para yardımına ihtiyacı var.

"Bu görev bizlerin değil"

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Yakup Çalık'ın tedavi olması için başlatılan yardım kampanyasına destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu görevin bizlere kalmış olmasından dolayı üzgünüz. Bu görev bizlerin değil. Biz tüm arkadaşlarımızla buradayız. Bundan sonra üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Ama bu görev bizlere kalmamalıydı. Büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir devletimiz var. Bir kez daha çağrı yapalım. Bu çocukların tedavisiyle ilgili süreçte ailelerimizi gözü yaşlı bırakmayalım" dedi.

"4,5 aydır sizlerin desteğini hissediyoruz"

Baba Ertan Çalık da şunları söyledi:

"4,5 aydan beri bu mücadeleyi veriyoruz. 4,5 aydır sizlerin desteğini hissediyoruz. Bu siyaset üstü bir olay. Tüm kurumlardan, Edirne halkından desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Mücadelemizin karşılığını yavaş yavaş almaya başladık. Yakup'un elini bırakmayalım, aile olarak manevi desteğe de ihtiyacımız var."