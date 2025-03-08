Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ücretsiz Çiçek Dağıtımı İzdihama Neden Oldu

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ücretsiz çiçek dağıtımında izdiham yaşandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Saraçlar Caddesi'nde kadınlara çiçek dağıttı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, etkinlik sırasında kadınlara çiçek takdim ederek, kadınların özel gününü kutladı. Kadınlar daha fazla çiçek alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Belediye, zaman zaman zor anların yaşandığı etkinlikte kadınlara çok sayıda çiçek dağıttı.