Edirne'de Romanlar Günü Etkinlikleri Kapsamında Sokaklarda Renkli Görüntüler Oluştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 14:53  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, Saraçlar Caddesi'nde yapılan dans gösterileri ve belediye bandosunun müziğiyle kutlandı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, roman vatandaşların kültürlerinin tanıtılmasının yanında eşit yurttaşlık hakları için farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı.

(EDİRNE) - 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, Saraçlar Caddesi'nde, Edirne Belediye Bandosu'nun 9/8'lik ezgileriyle kutlandı.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde Edirne Modern Dans Topluluğu dansçıları rengarenk kıyafteleriyle dans gösterisi sundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı dans gösterisine Edirne Belediye Bandosu da 9/8'lik ezgilerle eşlik etti.

Çeribaşı Fikri Ocak'ın da renkli kıyafetleriyle dans ettiği kutlamalara katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan şöyle konuştu:

"Çarşının farklı noktalarında hem bando ekibimiz hem de dansçı arkadaşlarımız roman vatandaşlarımıza hem de Edirneli hemşerilerimize güzel müzikler ve danslar icra edecekler. Bugün roman vatandaşlarımızın hem kültürlerini tanıtmakla beraber bir farkındalığı da yaratma günü. Biz her anlamda roman vatandaşlarımızın eşit yurttaşlık haklarına sahip olabilmesi için bugünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Birçok problemler var aslında, bunları da zaman zaman bir araya gelip değerlendiriyoruz. İyi şartlar, daha adil, daha güzel şartlar için de her zaman birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. O yüzden hem kültürleri tanıtacağız ama aynı zamanda sorunları da tekrar hatırlatacağız. Bu özel günde hem hemşerilerimle hem de mahallelilerimizle bir arada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hemşerilerimiz için inşallah bugün de güzel ve keyifli bir gün olur."

Çeribaşı Fikri Ocak ise "Dünya Romanlar Günü kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne mutluluk getirmesini temenni ederim. Allah bizi böyle mutluluklardan ayırmasın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Saraçlar Caddesi, Edirne, Dünya, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:52:42. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.