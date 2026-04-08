Edirne'de Romanlar Günü Etkinlikleri Kapsamında Sokaklarda Renkli Görüntüler Oluştu

(EDİRNE) - 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, Saraçlar Caddesi'nde, Edirne Belediye Bandosu'nun 9/8'lik ezgileriyle kutlandı.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde Edirne Modern Dans Topluluğu dansçıları rengarenk kıyafteleriyle dans gösterisi sundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı dans gösterisine Edirne Belediye Bandosu da 9/8'lik ezgilerle eşlik etti.

Çeribaşı Fikri Ocak'ın da renkli kıyafetleriyle dans ettiği kutlamalara katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan şöyle konuştu:

"Çarşının farklı noktalarında hem bando ekibimiz hem de dansçı arkadaşlarımız roman vatandaşlarımıza hem de Edirneli hemşerilerimize güzel müzikler ve danslar icra edecekler. Bugün roman vatandaşlarımızın hem kültürlerini tanıtmakla beraber bir farkındalığı da yaratma günü. Biz her anlamda roman vatandaşlarımızın eşit yurttaşlık haklarına sahip olabilmesi için bugünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Birçok problemler var aslında, bunları da zaman zaman bir araya gelip değerlendiriyoruz. İyi şartlar, daha adil, daha güzel şartlar için de her zaman birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. O yüzden hem kültürleri tanıtacağız ama aynı zamanda sorunları da tekrar hatırlatacağız. Bu özel günde hem hemşerilerimle hem de mahallelilerimizle bir arada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hemşerilerimiz için inşallah bugün de güzel ve keyifli bir gün olur."

Çeribaşı Fikri Ocak ise "Dünya Romanlar Günü kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne mutluluk getirmesini temenni ederim. Allah bizi böyle mutluluklardan ayırmasın" diye konuştu.