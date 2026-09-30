Edirne'de AFAD ile ASELSAN'ın kurduğu İKAS için kent genelinde siren testi yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de AFAD ile ASELSAN'ın kurduğu İKAS için kent genelinde siren testi yapıldı

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Edirne\'de AFAD ile ASELSAN\'ın kurduğu İKAS için kent genelinde siren testi yapıldı
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Edirne'de AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan İKAS'ın test çalışması yapıldı. Kent genelinde panik yapılmaması için anons yapıldı, ardından yüksek sesli sirenler çalındı; yetkililer bunun teknik test olduğunu, acil durum anlamı taşımadığını bildirdi.

Edirne'de AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) test çalışması gerçekleştirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen test öncesinde siren sesi nedeniyle vatandaşların panik yapmaması yönünde anons yapıldı. Anonsun ardından yüksek ses seviyesinde sirenler çalındı.

Yetkililer, gerçekleştirilen uygulamanın teknik test amacı taşıdığını ve herhangi bir afet ya da acil durum anlamına gelmediğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edirne'de AFAD ile ASELSAN'ın kurduğu İKAS için kent genelinde siren testi yapıldı - Son Dakika
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