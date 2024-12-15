Edirne'de Araç Kazası: Yan Yatan Araçta Yaralı Yok - Son Dakika
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Edirne'de Araç Kazası: Yan Yatan Araçta Yaralı Yok

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Edirne'de bir otomobilin çarpması sonucu yan yatan araçtaki kişiler vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

15.12.2024 21:55
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Edirne'de araç yan yattı

Ölen ya da yaralanan olmayan kazada yan yatan araçtakiler çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartıldı

İtfaiye ekipleri patlama ihtimaline karşı araçlardaki akülerin kutup başlarını söktü

EDİRNE - Edirne'de bir aracın çarptığı otomobil yan yattı. Devrilen araçtaki şahıslar vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılırken, itfaiye ekipleri patlama ihtimaline karşı araçlardaki akülerin kutup başlarını söktü.

Kaza, Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan A. idaresindeki 22 AAV 510 plakalı otomobil, Emre Yıldız'ın kullandığı 22 ADC 064 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 22 ADC 064 plakalı otomobil yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan yatan araçtakiler çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri aküleri söktü

İki gün önce yaşanan patlama nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın etkileri sürerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak araçlarda bulunan akülerin kutup başlarını söktü. Sağlık ekipleri ise araçta bulunanların sağlık durumlarını kontrol etti. Yan yatan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Araç Kazası: Yan Yatan Araçta Yaralı Yok - Son Dakika

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