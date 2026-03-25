Edirne\'de Balkan Şehitleri Anılıyor

Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri öncesinde F-16 savaş uçakları ve Bayraktar Akıncı, Selimiye Camii çevresinde prova uçuşu gerçekleştirdi.

Edirne'de yarın yapılacak anma programı öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları ile Bayraktar Akıncı, bugün Selimiye Camii ve çevresinde prova uçuşu yaptı. Kent semalarında gerçekleştirilen uçuşlar vatandaşların ilgisini çekerken, birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Yarın gerçekleştirilecek programda F-16 uçakları ve Bayraktar Akıncı'nın saat 11.45 ile 12.15 arasında saygı uçuşu yaparak Balkan şehitlerini anacağı öğrenildi.

Öte yandan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii Meydanı'nda düzenlenecek "Trakya Milli ve Yerli Sistemlerle Edirne'de Buluşuyor" etkinliğinde savunma sanayisine ait yaklaşık 50 yerli ve milli sistem vatandaşlarla buluşturulacak. Programda ayrıca Atak helikopterlerinin uçuşu ve 57'nci Alay yürüyüşünün de yer alacağı belirtildi. - EDİRNE