Edirne'de asırlık bayramlaşma geleneği yaşatıldı: Yüzlerce kişi aynı anda bayramlaştı

27.05.2026 09:27
Edirne'nin Meriç ilçesi Küplü beldesinde yaklaşık bir asırdır sürdürülen mezarlıkta bayramlaşma geleneği bu Kurban Bayramı'nda da devam etti. Bayram namazının ardından mezarlıkta bir araya gelen yüzlerce kişi, hem vefat eden yakınlarının kabrini ziyaret etti hem de bayramlaştı.

Sabah saatlerinde bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra topluca mezarlığa geçti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından vatandaşlar kabir ziyaretinde bulundu.

Bayramın manevi atmosferi içerisinde gerçekleşen ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Uzun kuyruklar oluştu

Duaların ardından belde halkı yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında sıraya girerek bayramlaştı. Genç yaşlı yüzlerce kişinin katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar birbirleriyle tek tek tokalaştı.

Küskünlüklerin sona erdiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği bayramlaşma töreni renkli görüntülere sahne oldu.

"Atalarımızdan kalan bir gelenek"

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, geleneğin mübadele döneminde Selanik'ten gelen vatandaşlar tarafından başlatıldığını söyledi.

Altay, bu kültürün yıllardır yaşatıldığını belirterek, "Bayramlarımızın en önemli değerlerinden biri birlik ve beraberliktir. Bu geleneği gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Edirne, Kültür, Küplü, Meriç, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
