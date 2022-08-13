Edirneli kadınlar doğadan topladığı atıkları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
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Edirneli kadınlar doğadan topladığı atıkları sanat eserine dönüştürüyor

13.08.2022 11:27
Edirneli kadınlar doğadan topladığı atıkları sanat eserine dönüştürüyor

Edirne'de bir atölyede üretim yapan kadınlar, doğadan topladıkları kozalak ve deniz kabuklarından kapı süsü yaparak hem geri dönüşüme hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Edirne'de bir atölyede üretim yapan kadınlar, doğadan topladıkları kozalak ve deniz kabuklarından kapı süsü yaparak hem geri dönüşüme hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Doğada çürümeye yüz tutmuş objeleri toplayarak sanat eserine dönüştüren kadınlar, ortaya çıkardıkları eserlerle hem kendi evlerini güzelleştiriyor, hem de bunların satışını yaparak ev ekonomilerini kalkındırıyor. Edirne'de Mor Ev Kadın Atölyesi'nde bir araya gelen kadınlar, burada farklı el sanatları ile ilgili kurs alırken aynı zamanda ortaya çıkardıkları ürünlerin satışını yaparak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Doğadan topladıkları atıkları çeşitli dekoratif süs eşyalarına dönüştüren kadınlar, kozalak ve deniz kabuklarını rengarenk boyalarla süsleyerek görsel şölen sunuyor.

Mor Ev Atölye Kadın Meclisi'nde görev yapan Halk Eğitim Merkezi Kurs Öğretmeni Hümeyra Erçin, doğadan kazandıkları geri dönüşüm malzemelerini değerlendirdiklerini ve kozalaklar ve deniz kabuklarını dekoratif ev aksesuarlarına çevirdiklerini söyledi. Hazırladıkları ürünlerin el sanatları olarak balkonları ve kapıları süslediğini belirten Erçin, çeşitli tasarımlar ortaya çıkardıklarını ve bu vesileyle kursiyerlerin hem çevreye hem de ev ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi.

"Ev ekonomilerine katkı sağlamak adına güzel bir çalışma"

Kadınların güçlenmesi adına bu kursların çok fayda sağladığını söyleyen Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Semra Çule, kadınların hem kendi evlerini güzelleştirmeleri hem de ev ekonomilerine katkı sağlamaları adına güzel bir çalışma olduğunu belirtti.

"Malzemenin doğadan gelmesi çok güzel"

Malzemenin doğadan gelmesinin çok güzel olduğunu söyleyen kursiyerlerden 59 yaşındaki Meltem Atak, "İnsanın ortaya çıkardığı ürünlerden kazanç sağlaması da çok daha güzel bir şey. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum. Şuanda çam ağaçlarının dökülen kozalaklarını geri dönüşüme kazandırıyoruz. Tam mevsimi. Ayrıca sahillerden topladığımız midye kabukları var. Birlikte topladık. Burada hem vakit çabuk geçiyor. İleriye dönük daha güzel projeler olacak. Bunlar hazır artık satışa sunacağız" dedi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, Yerel, Son Dakika

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