Edirne’de Cumhuriyet’in 103. yılına coşkulu kutlama - Son Dakika
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Edirne’de Cumhuriyet’in 103. yılına coşkulu kutlama

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Edirne’de Cumhuriyet’in 103. yılına coşkulu kutlama
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Edirne’de Cumhuriyet’in 103. yılına coşkulu kutlama
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Edirne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kutlamalarda lise öğrencilerinden oluşan tören ekibi, bando eşliğinde geçiş yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de törenlerle kutlanıyor. Atatürk heykeli önünde bir araya gelen kalabalık Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Okullarından alana bando çalarak gelen öğrenciler vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, alkışlarla izledikleri öğrencilerin geçişini cep telefonları ile kaydetti. Törende Edirne Valisi Yunus Sezer ve 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert'in anıta çelenk sunmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Düzenlenen törene Edirne Valisi Yunus Sezer, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alican Gümüş, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Jandarma Komutanı Kasım Ermiş, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Çarşamba günü devam edecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, saat 10.15'te makamında tebrikleri kabul edecek. Saat 11.00'de ise Atatürk Bulvarı'nda program düzenlenecek ve geçit töreniyle Cumhuriyet coşkusu yaşanacak.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıEdirneTörenYerelSon Dakika

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