Edirne Karaağaç biberinde kurutma mesaisi başladı

Edirne'de haftalar önce tarlalarda hasadı yapılan tava ciğerin vazgeçilmezi olan Karaağaç biberinde iplere dizme ve kurutma mesaisi başladı.

Haftalar öncesinden Yunanistan sınırındaki tarlalarda hasadı yapılan tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç biberinde sıra iplere dizme ve kurutmaya geldi. İmece usulü tek tek iplere dizilen ve kurumaya bırakılan acı biberlerin en büyük özelliği ise gölgede ve nem oranının düşük olduğu hava şartlarında kurutuluyor olması. Kente özgü olan tava ciğerin en büyük yol arkadaşı acı biberler 60 gün sonra kızgın yağda kızartılarak tava ciğer ile birlikte sofraları süslemek üzere masada yerini alacak.

"1 kilogram kuru biberin fiyatı 400 lira"

Yunanistan ile sınır olan tarım arazilerinde biber yetiştirdiklerini ifade eden Üretici Tunahan Ule, Edirne Karaağaç Mahallesinde patentli tava ciğer biberi yetiştirdiklerini belirterek, "Ciğerin, köftenin ve çorbanın en büyük garnitürü olan biberi kurutmaya başladık. Çok zahmetli ve emek harcanan bir işimiz var. İmece usulü olarak tek tek iplere geçirip üzeri kapalı bir alana asıyoruz. 35-40 derece hava sıcaklığında yaklaşık 1 aylık kurutma süreci var. 1 ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber elde ediyoruz. 1 kilo kuru biberin fiyatı 400 lira olarak satılacak. Bizim biberlerimizin en büyük özelliği ince kabuk olmasıdır. Kalın kabuk biberler kesinlikle kurumaz. Gölgede ve nem olamayan bir ortamda kuruması gerekiyor. Yurtiçi ve yurtdışına da biberlerimizden gönderiyoruz. Özellikle Bulgar vatandaşların da ilgisi çok arttı. Kuru biberi çok tüketiyorlar. Bazı ciğerciler Demre biberi kurutuyorlar. Demre biber kalın kabuk olduğu İçin yemesi iyi olmaz. Bizim biberimiz ince kabuklu çubuk kraker gibi kıtır bir şekilde olmasıdır" dedi. - EDİRNE