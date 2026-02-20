Edirne'de Hamsi Fiyatları Düşerek Vatandaşı Sevindirdi - Son Dakika
Edirne'de Hamsi Fiyatları Düşerek Vatandaşı Sevindirdi

20.02.2026 14:23
Edirne'de hamsinin fiyatı 400 liradan 50 liraya düştü, vatandaşlar balık pazarında kuyruk oluşturdu.

(EDİRNE) - Edirne'de sezona 400 lirayla başlayan hamsinin fiyatı 50 liraya kadar düşerken; vatandaşlar balık tezgahlarında kuyruk oluşturdu. Balıkçı Yaşar Kızılağaç, "Ramazan bereketiyle geldi. Denizimiz bereketlendi. Halkımız balık yiyor. Biz de satışlardan memnunuz, halkımız alsın yesin" dedi.

Balık pazarında geçtiğimiz günlerde kilosu 200 liradan satılan hamsi 50 liraya kadar düştü. Hamsinin 50 liraya satıldığını duyan vatandaşlar, balık pazarına akın etti. Vatandaşlar, ucuz hamsiden kilo kilo satın aldı. Vatandaş Ahmet Kaya, 50 liranın çok iyi fiyat olduğunu söyledi.

"Ramazan bereketiyle geldi"

Balıkçı Kızılağaç, "Çok sevinçliyiz. Ramazan bereketiyle geldi. Denizimiz bereketlendi. Halkımız balık yiyor. Biz de satışlardan memnunuz, halkımız alsın yesin. Kazanamıyoruz ama  halkımız yiyor. ?Balık Pazarı bereketli bir yer. Çıkıp çıkıp gelin" dedi.

Vatandaş Ahmet Kaya, "Halk için çok güzel 50 liraya bedava gibi. Balık bol olduğu için böyle. Balık olmadığı zaman bu hamsi 300-400 liraya kadar çıkıyor. Şu an bedava. O da balığın bolluğundan dolayı" ifadelerini kullandı.

"50 liraya düşmesi çok iyi"

Vatandaş Engin Onar, şunları kaydetti:

"Hamsinin fiyatının böyle olması vatandaşlar için çok iyi. Herkes ulaşabiliyor, alabiliyor. Bu mübarek günde de akşam iftar için çok iyi oldu. Bizim için 50 liraya düşmesi çok iyi. İnşallah hep böyle gider.""

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne'de Hamsi Fiyatları Düşerek Vatandaşı Sevindirdi
