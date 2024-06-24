Edirne'de Jandarma Ekipleri Esnafa KADES Uygulamasını Tanıttı - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Esnafa KADES Uygulamasını Tanıttı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından esnaf ziyaret edilerek, aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında broşürler dağıtıldı ve KADES mobil uygulaması tanıtıldı.

24.06.2024 20:28
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Edirne'de jandarma ekipleri esnafı aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bilgilendirerek, KADES uygulamasını tanıttı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Merkez ilçe Karaağaç mevkiinde bulunan esnaf ziyaret edilerek, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili broşür dağıtıldı. Aile içi şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES mobil uygulaması tanıtıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Jandarma Ekipleri Esnafa KADES Uygulamasını Tanıttı - Son Dakika

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