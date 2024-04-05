Edirne'de KETEM Hekimleri Vatandaşlara Kanser Erken Teşhisinin Önemini Anlattı

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Edirne'de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hekimleri tarafından vatandaşlara kanser hastalığında erken teşhisin önemi anlatıldı. Dr. Meltem Sözer Yavuz, "Kişilerin muhakkak sağlıklı olsa da KETEM'e gelip taramalarını yaptırmalarını istiyoruz çünkü kanser olan vaka hiçbir şikayeti olmayabilir. Erken dönemde yakalamak istediğimiz için bu şikayeti olmayan kişilerin muhakkak taramaya gelmesini bekliyoruz. Tarama ile şikayet vermeyen kanser hemen teşhis edilebiliyor" dedi.

Edirne'de 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında bugün KETEM hekimleri tarafından Saraçlar Caddesi'nde açılan stantta, vatandaşlara kanser hastalığına yönelik farkındalık oluşturuldu. Hazırlanan el ilanlarıyla ve hekimler tarafından vatandaşlara şikayetleri olmasa da kanser taraması yaptırması gerektiği anlatıldı.

"ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNİ VURGULUYORUZ"

KETEM sorumlu hekimi Dr. Meltem Sözer Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu standımızda kanserin önemini, erken teşhisin önemini vurguluyoruz. Kişilerin muhakkak sağlıklı olsa da KETEM'e gelip taramalarını yaptırmalarını istiyoruz çünkü kanser olan vaka hiçbir şikayeti olmayabilir. Erken dönemde yakalamak istediğimiz için bu şikayeti olmayan kişilerin muhakkak taramaya gelmesini bekliyoruz. Tarama ile şikayet vermeyen kanser hemen teşhis edilebiliyor. KETEM'de 3 kanser türünü tarayabiliyoruz maalesef onlarca kanser türü olmasına rağmen sadece 3 kanser türünü tarayabiliyoruz. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanseri… Meme kanserini 2 yıl aralıklarla meme muayenesi ve mamografi çekerek yapıyoruz ve rahim ağzı kanserini 5 yılda bir kez HPV'yi DNA testine bakarak yapıyoruz. Kolon kanserini ise 2 yılda bir GGK testi dediğimiz, basit bir test olan büyük abdest ile yapılan bir test ile yapıyoruz. Bunları düzenli yaptırmak sizin sağlığınız açısından çok önemli. Onun için düzenli olarak KETEM'e gelip taramalarınızı düzenli yaptırmanızı istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre öngörülen 2024 yılında 30 milyona yakın yeni kanser vakası görüleceği ve bunların da yaklaşık 15 milyona yakını kanserden öleceği söyleniyor. Bunlar çok çok yüksek rakamlar, Türkiye'de genelde Dünya Sağlık Örgütü verileri ile örtüşüyor. O yüzden erken teşhis çok önemli bütün herkesin sağlıklı hissetse de muhakkak taramaya gelmesini istiyoruz."