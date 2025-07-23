Edirne'de Meriç Nehri'ne Su Bırakıldı - Son Dakika
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Edirne'de Meriç Nehri'ne Su Bırakıldı

Edirne\'de Meriç Nehri\'ne Su Bırakıldı
23.07.2025 18:36
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Kuraklık nedeniyle çeltik üreticileri için Meriç Nehri'nden su salındı, ürün kaybı önlenmeye çalışılıyor.

Edirne'de kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç Nehri'ne üreticilerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden su bırakıldı. Özellikle çeltik üreticilerinin artan sulama ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Bölgede uzun süredir etkili olan kuraklık, tarımsal üretimi tehdit eder hale geldi. Sulama sıkıntısı yaşayan çiftçiler için harekete geçen yetkililer, Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden nehir yatağına su bırakılmasına karar verdi. Santralden yapılan su salımı ile başta çeltik üreticileri olmak üzere tüm üreticilerin tarlalarının kademeli olarak sulanması planlanıyor. Yapılan müdahaleyle kuraklık nedeniyle oluşabilecek ürün kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"Ürün kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor"

Edirne Valisi Yunus Sezer, elektrik santralinde gerçekleştirilen su salımını yerinde inceledi. Vali Sezer yaptığı açıklamada, "Kuraklıkla mücadele kapsamında üreticilerimizin bu sezonu ürün kaybı yaşamadan atlatmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle çeltik üreticilerimizin sulama ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler alındı" dedi.

"Nehir yatağında kayboldu, enerji üretilemedi"

Eski Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin ise yapılan uygulamada planlama eksikliği olduğunu dile getirerek, "Meriç üzerindeki lastik savak gövdeli barajda biriken yaklaşık 2 milyon metreküp su Meriç yatağına bırakıldı. Ancak bu mini santraldeki her biri 150 kW olan 14 Arşimet burgu türbini, nehir debisine göre kademeli olarak devreye alınmalıydı. Türbinlerin her biri 4-5 metreküp/saniye debiyle çalışıyor. Su kontrollü biçimde salınsaydı hem enerji üretilecekti hem de nehir yatağında kayıplar azaltılacaktı. Bu yöntemle İpsala bölgesine daha fazla su ulaşabilirdi" dedi.

Salınan suyun büyük kısmının nehir yatağında kaybolduğunu belirten Erkin, yalnızca az miktarda suyun İpsala'daki çeltik arazilerine ulaşabildiğini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Meriç Nehri'ne Su Bırakıldı - Son Dakika

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