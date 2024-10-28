(EDİRNE) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi'nde öğretmenler, unutulmaz bir zeybek gösterisine imza attı.
Okulun öğretmenlerinden oluşan 20 kişilik ekip, Cumhuriyet coşkusunu yansıtan bir zeybek performansı sergiledi. Bayram ruhunu yaşatmak ve öğrencilere kültürel değer sunmak amacıyla sahnelenen gösteri büyük ilgi gördü. Öğretmenlerin birlikte oynadığı zeybek izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Yerel › Edirne'de Öğretmenlerden Zeybek Gösterisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?